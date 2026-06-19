Lire à la plage Plage du Tréport Le Tréport samedi 4 juillet 2026.

Le Tréport

Lire à la plage

Plage du Tréport Esplanade Louis Aragon Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Lire à la plage à Criel-sur-Mer et au Tréport.

Chaque été, les cabanes blanches et bleues de l’opération Lire à la Plage accueillent les visiteurs pour des moments de détente dédiés à la lecture.

Dans 1 communes du département, la Médiathèque départementale de la Seine-Maritime met à disposition 1 000 livres pour tous les âges et tous les goûts.

Prêt libre et gratuit.

Choisissez un livre, installez-vous, lisez et profitez !

Espaces confortables des terrasses avec chaises longues invitent à savourer un moment agréable, seul ou en famille.

Horaires d’ouverture tous les jours, y compris les week-ends et jours fériés, de 11h à 19h. .

Plage du Tréport Esplanade Louis Aragon Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 20

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English : Lire à la plage

L’événement Lire à la plage Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers