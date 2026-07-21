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AGENDA · Brantôme en Périgord

Concert groupe Grant Hudson Bimbillou Parc Brantôme en Périgord

mardi 25 août 2026 · Bimbillou Parc · Brantôme en Périgord

Concert groupe Grant Hudson Bimbillou Parc Brantôme en Périgord

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Lieu
Bimbillou Parc
Adresse
13 rue du Moulin du Couvent
Ville
24310 Brantôme en Périgord
Département
Dordogne
Tarif

Brantôme en Périgord

Concert groupe Grant Hudson

Bimbillou Parc 13 rue du Moulin du Couvent Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Concert groupe Grant Hudson. Roots USA/Rock. L’accès au Troquet & au Food Truck est gratuit et sans réservation la journée. Cependant les soirées à thèmes les mardis et les vendredis soirs sont uniquement sur réservation avec formule unique.
Concert groupe Grant Hudson. Roots USA/Rock. L’accès au Troquet & au Food Truck est gratuit et sans réservation la journée. Cependant les soirées à thèmes les mardis et les vendredis soirs sont uniquement sur réservation avec formule unique.   .

Bimbillou Parc 13 rue du Moulin du Couvent Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 04 22 08  contact@lebimbillouparc.com

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English : Concert groupe Grant Hudson

Grant Hudson Band Concert. Roots USA/Rock. Admission to Le Troquet and the Food Truck is free and does not require a reservation during the day. However, themed nights on Tuesday and Friday evenings are by reservation only and feature a set menu.

L’événement Concert groupe Grant Hudson Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-07-21 par Val de Dronne

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