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Eté actif Jeu d’orientation Brantôme en Périgord

Eté actif Jeu d’orientation Brantôme en Périgord

Eté actif Jeu d’orientation Brantôme en Périgord jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : Jardin des Moines

Ville : 24310 Brantôme en Périgord

Département : Dordogne

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Brantôme en Périgord

Eté actif Jeu d’orientation

Jardin des Moines Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30 12:30:00

Date(s) :
2026-07-30

Basé sur le Jeu de l’Oie, avec sensibilisation au handicap. Animation pour toute la famille à partir de 4 ans. Accessible aux
personnes porteuses de handicap. Prévoyez une tenue confortable, casquettes et eau. 20 personnes maximum par séance.
Tarif 5 euros.
Réservation au 05 53 05 80 63
Basé sur le Jeu de l’Oie, avec sensibilisation au handicap. Animation pour toute la famille à partir de 4 ans. Accessible aux
personnes porteuses de handicap. Prévoyez une tenue confortable, casquettes et eau. 20 personnes maximum par séance.
Tarif 5 euros.
Réservation au 05 53 05 80 63   .

Jardin des Moines Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 80 63  brantome@perigord-dronne-belle.fr

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English : Eté actif Jeu d’orientation

The ride begins with a briefing and an introduction to riding the all-terrain electric scooter, so all that’s left to do is enjoy yourself.
Open to people aged 14 and over. 8 people maximum.
Price: 9 euros
Book on 05 53 05 80 63

L’événement Eté actif Jeu d’orientation Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-04-18 par Val de Dronne

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