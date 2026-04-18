Eté actif Jeu d’orientation Brantôme en Périgord
Eté actif Jeu d’orientation Brantôme en Périgord jeudi 30 juillet 2026.
Brantôme en Périgord
Eté actif Jeu d’orientation
Jardin des Moines Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30 12:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Basé sur le Jeu de l’Oie, avec sensibilisation au handicap. Animation pour toute la famille à partir de 4 ans. Accessible aux
personnes porteuses de handicap. Prévoyez une tenue confortable, casquettes et eau. 20 personnes maximum par séance.
Tarif 5 euros.
Réservation au 05 53 05 80 63
Basé sur le Jeu de l’Oie, avec sensibilisation au handicap. Animation pour toute la famille à partir de 4 ans. Accessible aux
personnes porteuses de handicap. Prévoyez une tenue confortable, casquettes et eau. 20 personnes maximum par séance.
Tarif 5 euros.
Réservation au 05 53 05 80 63 .
Jardin des Moines Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 80 63 brantome@perigord-dronne-belle.fr
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English : Eté actif Jeu d’orientation
The ride begins with a briefing and an introduction to riding the all-terrain electric scooter, so all that’s left to do is enjoy yourself.
Open to people aged 14 and over. 8 people maximum.
Price: 9 euros
Book on 05 53 05 80 63
L’événement Eté actif Jeu d’orientation Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-04-18 par Val de Dronne
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