Brantôme en Périgord

Eté actif Jeu d’orientation

Jardin des Moines Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-07-30 12:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Basé sur le Jeu de l’Oie, avec sensibilisation au handicap. Animation pour toute la famille à partir de 4 ans. Accessible aux

personnes porteuses de handicap. Prévoyez une tenue confortable, casquettes et eau. 20 personnes maximum par séance.

Tarif 5 euros.

Réservation au 05 53 05 80 63

Basé sur le Jeu de l’Oie, avec sensibilisation au handicap. Animation pour toute la famille à partir de 4 ans. Accessible aux

personnes porteuses de handicap. Prévoyez une tenue confortable, casquettes et eau. 20 personnes maximum par séance.

Tarif 5 euros.

Réservation au 05 53 05 80 63 .

Jardin des Moines Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 80 63 brantome@perigord-dronne-belle.fr

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English : Eté actif Jeu d’orientation

The ride begins with a briefing and an introduction to riding the all-terrain electric scooter, so all that’s left to do is enjoy yourself.

Open to people aged 14 and over. 8 people maximum.

Price: 9 euros

Book on 05 53 05 80 63

L’événement Eté actif Jeu d’orientation Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-04-18 par Val de Dronne