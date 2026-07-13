AGENDA · Saint-Pair-sur-Mer
Concert groupe Moon Serenade Saint-Pair-sur-Mer
vendredi 21 août 2026 · Saint-Pair-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Pair-sur-Mer
Concert groupe Moon Serenade
2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 21:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Concert gratuit et ouvert à tous sur la terrasse de notre bar le Comptoir, avec une vue exceptionnelle sur la mer ! .
2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 91 34 00 m.delafosse@joa.fr
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English : Concert groupe Moon Serenade
L’événement Concert groupe Moon Serenade Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Granville Terre et Mer
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