Informations pratiques

Saint-Pair-sur-Mer

Concert groupe Moon Serenade

2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Concert gratuit et ouvert à tous sur la terrasse de notre bar le Comptoir, avec une vue exceptionnelle sur la mer ! .

2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 91 34 00 m.delafosse@joa.fr

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English : Concert groupe Moon Serenade

L’événement Concert groupe Moon Serenade Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Granville Terre et Mer