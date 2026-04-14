La Nuit des Etoiles jardin du Vallon Saint-Pair-sur-Mer
La Nuit des Etoiles jardin du Vallon Saint-Pair-sur-Mer samedi 8 août 2026.
Saint-Pair-sur-Mer
La Nuit des Etoiles
jardin du Vallon 619 Rue du Bocage Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 22:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Al’occasion de la Nuit des Etoiles, l’association Un Planétarium pour le Sud-Manche ! et l’équipe des astrophotographes de la chaîne SMG-Astro vous propose, sur l’Esplanade de l’EHPAD Le Vallon de St-Pair/Mer, une animation sur le thème de l’astronomie.
Au programme, découverte du ciel, ses constellations et ses mythes, quelques objets du ciel profond, avec un petit focus sur le Soleil et l’éclipse qui suivra quelques jours plus tard ! .
jardin du Vallon 619 Rue du Bocage Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 ANIMATION@EHPADLEVALLON.FR
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Nuit des Etoiles
L’événement La Nuit des Etoiles Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Saint-Pair-sur-Mer (Manche)
- Stage de hip-hop spécial enfants de 8 à 12 ans ZA du croissant Saint-Pair-sur-Mer 20 avril 2026
- Stage de danse rock spécial débutant du 20 au 24 avril 2026 ZA du croissant Saint-Pair-sur-Mer 20 avril 2026
- La Route des Chiffonniers Étape 1 St-Pair-Sur-Mer La Lucerne d’Outremer Saint-Pair-sur-Mer Manche 1 mai 2026
- Couleurs et Passions Exposition de peinture 1e edition Salle Michel Fraboulet Saint-Pair-sur-Mer 1 mai 2026
- Exposition de Fabien Journé, artiste peintre Declomesnil Saint-Pair-sur-Mer 4 mai 2026