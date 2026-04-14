La Nuit des Etoiles jardin du Vallon Saint-Pair-sur-Mer

Saint-Pair-sur-Mer

La Nuit des Etoiles

jardin du Vallon 619 Rue du Bocage Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 22:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Al’occasion de la Nuit des Etoiles, l’association Un Planétarium pour le Sud-Manche ! et l’équipe des astrophotographes de la chaîne SMG-Astro vous propose, sur l’Esplanade de l’EHPAD Le Vallon de St-Pair/Mer, une animation sur le thème de l’astronomie.

Au programme, découverte du ciel, ses constellations et ses mythes, quelques objets du ciel profond, avec un petit focus sur le Soleil et l’éclipse qui suivra quelques jours plus tard ! .

jardin du Vallon 619 Rue du Bocage Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 ANIMATION@EHPADLEVALLON.FR

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English : La Nuit des Etoiles

L’événement La Nuit des Etoiles Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Granville Terre et Mer