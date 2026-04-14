Visite commentée de l’Oratoire Saint-Gaud Rue Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer
Visite commentée de l’Oratoire Saint-Gaud Rue Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer jeudi 30 juillet 2026.
Saint-Pair-sur-Mer
Visite commentée de l’Oratoire Saint-Gaud
Rue Sainte-Anne Devant l’Oratoire Saint-Gaud quelques marches à monter Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:30:00
fin : 2026-07-30 12:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Visite commentée de l’Oratoire Saint-Gaud organisée par Saint-Pair Vivum en compagnie de Marie-Christine Saint-Hilaire
Sans réservation .
Rue Sainte-Anne Devant l’Oratoire Saint-Gaud quelques marches à monter Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 89 37 83 95 saintpairvivum@yahoo.com
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English : Visite commentée de l’Oratoire Saint-Gaud
L’événement Visite commentée de l’Oratoire Saint-Gaud Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Granville Terre et Mer
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