Visite commentée de l’Oratoire Saint-Gaud Rue Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer

Saint-Pair-sur-Mer

Visite commentée de l’Oratoire Saint-Gaud

Rue Sainte-Anne Devant l’Oratoire Saint-Gaud quelques marches à monter Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:30:00

fin : 2026-07-30 12:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Visite commentée de l’Oratoire Saint-Gaud organisée par Saint-Pair Vivum en compagnie de Marie-Christine Saint-Hilaire

Sans réservation .

Rue Sainte-Anne Devant l’Oratoire Saint-Gaud quelques marches à monter Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 89 37 83 95 saintpairvivum@yahoo.com

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English : Visite commentée de l’Oratoire Saint-Gaud

L’événement Visite commentée de l’Oratoire Saint-Gaud Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Granville Terre et Mer