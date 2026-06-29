Jeux de société Route de la Chanterie Saint-Pair-sur-Mer mardi 4 août 2026.

Saint-Pair-sur-Mer

Jeux de société

Route de la Chanterie Kairon bourg, Ancienne école de Kairon Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 15:00:00

fin : 2026-08-04 17:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Venez vous amuser lors de ce moment dédié aux jeux de société et aux livres-jeux, pour tous les âges, enfants et adultes.

Proposé par la médiathèque et l’Espace de Vie Sociale de la ville

Lieu au croisement route du Monument et route de la Chanterie .

Route de la Chanterie Kairon bourg, Ancienne école de Kairon Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22 mediatheque@saintpairsurmer.fr

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English : Jeux de société

L’événement Jeux de société Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Granville Terre et Mer