Saint-Pair-sur-Mer

Spirituels et Romantiques au piano

Route de Granville Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:30:00

fin : 2026-08-05 22:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Après l’enthousiasme de la tournée musicale de l’été passé, il paraissait évident de transporter de nouveau le piano dans les églises de différentes cités balnéaires de Normandie. L’idée reste la même un concert mettant à l’honneur trois compositeurs aux accents Spirituels & Romantiques. Cette année, le pianiste Manuel Lucas interprétera les célèbres Sonates Clair de Lune et Pathétique de Ludwig van Beethoven, les transcriptions des Ave Maria de Johannes Brahms et de Félix Mendelssohn, ainsi que les magnifiques Intermezzos op. 118 et les Variations sérieuses op. 54 de ces derniers. .

Route de Granville Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 37 70 94 88 contact@manuel-lucas.com

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English : Spirituels et Romantiques au piano

L’événement Spirituels et Romantiques au piano Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Granville Terre et Mer