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Concert groupe Prince Ringard à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien

Concert groupe Prince Ringard à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Lieu-dit Restidiou Braz

Ville : 29690 Berrien

Département : Finistère

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif :

Berrien

Concert groupe Prince Ringard à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Prince Ringard, c’est un duo anarcho-punk avec Mousse (à la guitare, à l’harmonica, à la caisse claire et à la grosse caisse) et Jean-Claude (au chant).
Des textes acerbes, le duo influencé par Neil Young, Dylan, Ferré se veut porte-voix des punks à chats.
Rémunération libre des artistes, sans réservation   .

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05 

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English :

L’événement Concert groupe Prince Ringard à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-05-28 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ

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