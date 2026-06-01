Concert groupe Prince Ringard à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien
Concert groupe Prince Ringard à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien vendredi 12 juin 2026.
Berrien
Concert groupe Prince Ringard à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.
Lieu-dit Restidiou Braz Berrien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Prince Ringard, c’est un duo anarcho-punk avec Mousse (à la guitare, à l’harmonica, à la caisse claire et à la grosse caisse) et Jean-Claude (au chant).
Des textes acerbes, le duo influencé par Neil Young, Dylan, Ferré se veut porte-voix des punks à chats.
Rémunération libre des artistes, sans réservation .
Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert groupe Prince Ringard à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-05-28 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ
À voir aussi à Berrien (Finistère)
- Concert de Rêve de Chloé à Berrien. Berrien 6 juin 2026
- Visite et exposition de la Roseraie d’Ooh! Au coeur des sens, Jardin et Roseraie de Ooh! Au coeur des sens, Berrien 6 juin 2026
- Concert Solidaire de musique classique flûte, violon et textes à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien 19 juin 2026