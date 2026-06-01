Berrien

Concert groupe Prince Ringard à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Prince Ringard, c’est un duo anarcho-punk avec Mousse (à la guitare, à l’harmonica, à la caisse claire et à la grosse caisse) et Jean-Claude (au chant).

Des textes acerbes, le duo influencé par Neil Young, Dylan, Ferré se veut porte-voix des punks à chats.

Rémunération libre des artistes, sans réservation .

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert groupe Prince Ringard à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-05-28 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ