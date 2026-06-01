Concert Solidaire de musique classique flûte, violon et textes à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien
Concert Solidaire de musique classique flûte, violon et textes à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien vendredi 19 juin 2026.
Berrien
Concert Solidaire de musique classique flûte, violon et textes à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.
Lieu-dit Restidiou Braz Berrien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Depuis des années, devant les difficultés rencontrées par de nombreux artistes, l’association SOLIDARITE-MUSIQUE – OVM
se mobilise.
Bernard CHAPRON-flûtiste, et John MOLINEUX-conteur, violoniste et joueur de dulcimer ont souhaité collaborer pour un concert au bénéfice de cette association caritative.
Un programme La Muse à l’Oreille où s’entremêlent musiques et poésies et se côtoient Telemann, Debussy, Mozart, Rilke, Yourcenar…, dans une belle complicité. .
Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05
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L’événement Concert Solidaire de musique classique flûte, violon et textes à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-05-28 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ