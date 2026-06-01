Berrien

Concert Solidaire de musique classique flûte, violon et textes à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Depuis des années, devant les difficultés rencontrées par de nombreux artistes, l’association SOLIDARITE-MUSIQUE – OVM

se mobilise.

Bernard CHAPRON-flûtiste, et John MOLINEUX-conteur, violoniste et joueur de dulcimer ont souhaité collaborer pour un concert au bénéfice de cette association caritative.

Un programme La Muse à l’Oreille où s’entremêlent musiques et poésies et se côtoient Telemann, Debussy, Mozart, Rilke, Yourcenar…, dans une belle complicité. .

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05

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English :

L’événement Concert Solidaire de musique classique flûte, violon et textes à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-05-28 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ