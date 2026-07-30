Concert groupe Robert Kling Bimbillou Parc Brantôme en Périgord
mardi 18 août 2026 · Bimbillou Parc · Brantôme en Périgord
Informations pratiques
Brantôme en Périgord
Concert groupe Robert Kling
Bimbillou Parc 13 rue du Moulin du Couvent Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Concert groupe Robert Kling. Roots USA. L’accès au Troquet & au Food Truck est gratuit et sans réservation la journée. Cependant les soirées à thèmes les mardis et les vendredis soirs sont uniquement sur réservation avec formule unique.
Concert groupe Robert Kling. Roots USA. L’accès au Troquet & au Food Truck est gratuit et sans réservation la journée. Cependant les soirées à thèmes les mardis et les vendredis soirs sont uniquement sur réservation avec formule unique. .
Bimbillou Parc 13 rue du Moulin du Couvent Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 04 22 08 contact@lebimbillouparc.com
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English : Concert groupe Robert Kling
Robert Kling Band Concert. Roots USA. Admission to Le Troquet and the Food Truck is free and does not require a reservation during the day. However, themed nights on Tuesday and Friday evenings are by reservation only and feature a set menu.
L’événement Concert groupe Robert Kling Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-07-21 par Val de Dronne
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