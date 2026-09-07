Concert groupe vocal de Mondelle, Église Saint-Victor de Couffouleux, Coufouleux

Informations pratiques

Concert groupe vocal de Mondelle Dimanche 20 septembre, 17h00 Église Saint-Victor de Couffouleux Tarn

Tarif : 10€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le Groupe vocal de Mondelle, chorale de Saint-Sulpice, se produira en concert le dimanche 20 septembre 2026 à 18h, dans l’église Saint-Victor, près de Couffouleux et de Rabastens.

Dirigé par Stéphane Berrone, l’ensemble réunit une trentaine de choristes et propose un répertoire varié, allant de la musique sacrée, avec des œuvres de Bach, Fauré ou Jenkins, à la chanson française, en passant par des chants de Cuba, de Bolivie, du Liberia ou de Dalmatie.

La chorale sera accompagnée au piano par Charlotte Couleau. Soprano, celle-ci participera également au concert aux côtés de Stéphane Berrone, avec qui elle forme le duo Orfeo, consacré au piano et au chant lyrique. Jean-Louis Vaysse, à la trompette, et Guy Vernheres, à l’accordéon, viendront également enrichir cette rencontre musicale.

Ce concert est organisé en partenariat avec l’association Les Amis de l’église Saint-Victor, engagée depuis de nombreuses années dans la restauration et l’entretien de l’édifice. En assistant au concert, vous contribuerez ainsi à soutenir ses actions en faveur du patrimoine.

Tarif : 10€. Réservation au 06 14 31 78 80 ou à l’adressestephaneberrone@orange.fr.

Église Saint-Victor de Couffouleux 2440 Rte de Saint-Sulpice, 81800 Coufouleux Coufouleux 81800 Tarn Occitanie 06 14 31 78 80 Voici une proposition de descriptif :

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L’église Saint-Victor de Couffouleux est un édifice emblématique du patrimoine local. Reconstruite au XIXᵉ siècle dans un style néoclassique sobre, elle se distingue par son architecture harmonieuse et son histoire singulière. Édifiée en partie avec des pierres issues de la démolition de l’ancien temple protestant à la suite des guerres de Religion, elle abrite un décor intérieur marqué par de remarquables fresques qui contribuent à l’identité et au charme de ce lieu de culte.

Le Groupe Vocal de Mondelle , chorale de St Sulpice sera en concert le dimanche 20 septembre 2026 à 18h à

©stephane berrone