Concert Groupe vocal Entre Mers Ponet-et-Saint-Auban
Concert Groupe vocal Entre Mers Ponet-et-Saint-Auban vendredi 12 juin 2026.
Ponet-et-Saint-Auban
Concert Groupe vocal Entre Mers
Temple de Ponet Ponet-et-Saint-Auban Drôme
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
participation conseillée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12 22:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Groupe vocal Entre Mers
Voix de femmes accordées sur la fréquence du cœur et guidées par Cécile Pagès voix, saz, shruti, percussions –
Chants du Caucase et du Proche-Orient
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Temple de Ponet Ponet-et-Saint-Auban 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 54 33 67 cecile@ameame.org
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English :
Entre Mers vocal group
Women’s voices tuned to the frequency of the heart and guided by Cécile Pagès ? voice, saz, shruti, percussion ?
Songs from the Caucasus and the Near East
L’événement Concert Groupe vocal Entre Mers Ponet-et-Saint-Auban a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays Diois