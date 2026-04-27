Ponet-et-Saint-Auban

Concert Groupe vocal Entre Mers

Temple de Ponet Ponet-et-Saint-Auban Drôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

participation conseillée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Groupe vocal Entre Mers



Voix de femmes accordées sur la fréquence du cœur et guidées par Cécile Pagès voix, saz, shruti, percussions –



Chants du Caucase et du Proche-Orient

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Temple de Ponet Ponet-et-Saint-Auban 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 54 33 67 cecile@ameame.org

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English :

Entre Mers vocal group



Women’s voices tuned to the frequency of the heart and guided by Cécile Pagès ? voice, saz, shruti, percussion ?



Songs from the Caucasus and the Near East

L’événement Concert Groupe vocal Entre Mers Ponet-et-Saint-Auban a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays Diois