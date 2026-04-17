Concert Guillaume Gionta & François Castang Église Notre-Dame de l’Assomption Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Concert Guillaume Gionta & François Castang

Église Notre-Dame de l’Assomption Place Saint-Michel Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

L’association des amis de l’orgue du pays de Quimperlé vous propose chaque mardi un rendez-vous musical.

Concert Guillaume Gionta & François Castang. Le spectacle sera bâti autour du récit savoureux du texte de Francis Blanche pour dialoguer avec la musique du Carnaval des animaux.

Participation libre & places limitées. .

Église Notre-Dame de l’Assomption Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert Guillaume Gionta & François Castang Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS