Concert Guillaume Gionta & François Castang Église Notre-Dame de l’Assomption Quimperlé
mardi 18 août 2026 · Église Notre-Dame de l'Assomption · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Concert Guillaume Gionta & François Castang
Église Notre-Dame de l’Assomption Place Saint-Michel Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
L’association des amis de l’orgue du pays de Quimperlé vous propose chaque mardi un rendez-vous musical.
Concert Guillaume Gionta & François Castang. Le spectacle sera bâti autour du récit savoureux du texte de Francis Blanche pour dialoguer avec la musique du Carnaval des animaux.
Participation libre & places limitées. .
Église Notre-Dame de l’Assomption Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Guillaume Gionta & François Castang Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Quimperlé (Finistère)
- Stage de sculpture en plâtre L’Îlot Bleu Quimperlé 7 juillet 2026
- Visite guidée Quimperlé de bas en haut Place Charles de Gaulle Quimperlé 7 juillet 2026
- Stage découverte du Tennis de Table pour les Jeunes Place de la Salle Omnisports Quimperlé 8 juillet 2026
- Atelier papier Médiathèque Quimperlé 8 juillet 2026
- Session musiques et danses bretonnes La Loco Quimperlé 8 juillet 2026