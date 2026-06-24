Concert guitares classiques SAINT-SEVER-DE-RUSTAN Saint-Sever-de-Rustan

Saint-Sever-de-Rustan

Concert guitares classiques

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN Eglise Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

L’association Les Amis de Saint-Sever-de-Rustan accueille le concert du groupe Arcantide. Gratuit et ouvert à tous, ce rendez-vous musical promet un moment chaleureux autour de la guitare classique.

Formé de quatre jeunes guitaristes rencontrés durant leurs études en Belgique, l’ensemble Arcantide réunit des musiciens diplômés du Conservatoire royal de Bruxelles. À travers un répertoire éclectique et accessible, ils proposent un voyage musical entre différentes époques et influences. Leur programme mêle musique baroque, œuvres de Bohémian Rhapsody, inspirations venues du désert saharien ou encore sonorités des jardins japonais, avec une place centrale accordée à la virtuosité et à la sensibilité des quatre guitares.

Ce concert sera l’occasion de découvrir un ensemble passionné, attaché à faire partager la richesse de la musique de chambre dans un cadre intimiste et convivial.

.

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN Eglise Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 74 00 abbaye.rustan@groupe-sos.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association Les Amis de Saint-Sever-de-Rustan is hosting a concert by the group Arcantide. Free and open to everyone, this musical event promises a warm and welcoming experience centered around the classical guitar.

Formed by four young guitarists who met while studying in Belgium, the Arcantide ensemble brings together musicians who graduated from the Royal Conservatory of Brussels. Through an eclectic and accessible repertoire, they take the audience on a musical journey through different eras and influences. Their program blends Baroque music, works from *Bohemian Rhapsody*, inspirations drawn from the Sahara Desert, and the sounds of Japanese gardens, with a central focus on the virtuosity and sensitivity of the four guitars.

This concert will be an opportunity to discover a passionate ensemble dedicated to sharing the richness of chamber music in an intimate and welcoming setting.

L’événement Concert guitares classiques Saint-Sever-de-Rustan a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65