Concert guitares classiques SOUBLECAUSE Soublecause

Soublecause

Concert guitares classiques

SOUBLECAUSE Eglise Saint-André Soublecause Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Composé de quatre amis concertistes diplômés du Conservatoire royal de Bruxelles, l’ensemble ARCANTIDE a pour vocation de faire voyager le public à travers le monde grâce aux sonorités de quatre guitares classiques.

Son répertoire traverse styles et époques, des beautés baroques à Bohemian Rhapsody, du souffle du désert saharien aux jardins japonais, mêlant virtuosité et onirisme musical.

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SOUBLECAUSE Eglise Saint-André Soublecause 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 00 92

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English :

Composed of four concert musicians who graduated from the Royal Conservatory of Brussels, the ARCANTIDE ensemble aims to take its audience on a journey around the world through the sounds of four classical guitars.

Its repertoire spans styles and eras, from Baroque masterpieces to “Bohemian Rhapsody,” from the winds of the Sahara Desert to Japanese gardens, blending virtuosity with musical fantasy.

L’événement Concert guitares classiques Soublecause a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65