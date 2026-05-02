Concert Haiz’Egoa Kantuz Choeur d’hommes Place de l’église Cambo-les-Bains
Concert Haiz’Egoa Kantuz Choeur d’hommes Place de l’église Cambo-les-Bains vendredi 12 juin 2026.
Cambo-les-Bains
Concert Haiz’Egoa Kantuz Choeur d’hommes
Place de l’église Eglise Saint Laurent Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Billets en vente à l’Office de tourisme et sur place le soir du concert. .
Place de l’église Eglise Saint Laurent Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25
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English : Concert Haiz’Egoa Kantuz Choeur d’hommes
L’événement Concert Haiz’Egoa Kantuz Choeur d’hommes Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Cambo les Bains
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