Concert Haiz’Egoa Kantuz Choeur d’hommes Place de l’église Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Concert Haiz’Egoa Kantuz Choeur d’hommes

Place de l’église Eglise Saint Laurent Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Billets en vente à l’Office de tourisme et sur place le soir du concert. .

Place de l’église Eglise Saint Laurent Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25

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English : Concert Haiz’Egoa Kantuz Choeur d’hommes

L’événement Concert Haiz’Egoa Kantuz Choeur d’hommes Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Cambo les Bains