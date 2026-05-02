Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Haiz’Egoa Kantuz Choeur d’hommes Place de l’église Cambo-les-Bains

Concert Haiz’Egoa Kantuz Choeur d’hommes Place de l’église Cambo-les-Bains

Concert Haiz’Egoa Kantuz Choeur d’hommes Place de l’église Cambo-les-Bains vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : Eglise Saint Laurent

Ville : 64250 Cambo-les-Bains

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Cambo-les-Bains

Concert Haiz’Egoa Kantuz Choeur d’hommes

Place de l’église Eglise Saint Laurent Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Billets en vente à l’Office de tourisme et sur place le soir du concert.   .

Place de l’église Eglise Saint Laurent Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Haiz’Egoa Kantuz Choeur d’hommes

L’événement Concert Haiz’Egoa Kantuz Choeur d’hommes Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Cambo les Bains

À voir aussi à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques)