Séjour Bardenas & Rioja L’ocre face au rubis Autocar Miral Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Séjour Bardenas & Rioja L’ocre face au rubis

Autocar Miral 2 Rue de la Bergerie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29

L’autocariste Miral Evasion basé à Cambo-les-bains, organise un séjour de 3 jours en pension complète et 2 nuits en hôtel 3* pour pour traverser une Espagne authentique, entre cités médiévales, vignobles mythiques et paysages presque irréels.

DATE du 29 juin au 01 juillet 2026

Au programme

– Une ambiance conviviale et du bon vin !

– Des visites guidées et des paysages spectaculaires Victoria Gasteiz, Les Salinas d’Añana, Logroño, Les Bardenas Reales et Olite.

– Des dégustations et des découvertes Musée de la culture du vin Vivanco et une Bodega. .

Autocar Miral 2 Rue de la Bergerie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 82 92 voyages@autocars-miral.com

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English : Séjour Bardenas & Rioja L’ocre face au rubis

L’événement Séjour Bardenas & Rioja L’ocre face au rubis Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cambo les Bains