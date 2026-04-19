Séjour Bardenas & Rioja L’ocre face au rubis Autocar Miral Cambo-les-Bains
Séjour Bardenas & Rioja L’ocre face au rubis Autocar Miral Cambo-les-Bains lundi 29 juin 2026.
Cambo-les-Bains
Séjour Bardenas & Rioja L’ocre face au rubis
Autocar Miral 2 Rue de la Bergerie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-29
L’autocariste Miral Evasion basé à Cambo-les-bains, organise un séjour de 3 jours en pension complète et 2 nuits en hôtel 3* pour pour traverser une Espagne authentique, entre cités médiévales, vignobles mythiques et paysages presque irréels.
DATE du 29 juin au 01 juillet 2026
Au programme
– Une ambiance conviviale et du bon vin !
– Des visites guidées et des paysages spectaculaires Victoria Gasteiz, Les Salinas d’Añana, Logroño, Les Bardenas Reales et Olite.
– Des dégustations et des découvertes Musée de la culture du vin Vivanco et une Bodega. .
Autocar Miral 2 Rue de la Bergerie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 82 92 voyages@autocars-miral.com
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English : Séjour Bardenas & Rioja L’ocre face au rubis
L’événement Séjour Bardenas & Rioja L’ocre face au rubis Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cambo les Bains
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