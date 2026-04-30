Hatten

Concert

Rue Principale Hatten Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Trois musiciens vous invitent à un voyage musical tout en douceur, entre souffle, lumière et émotion. La chaleur du bugle et de la trompette, la délicatesse de la flûte de pan, et la profondeur du piano se rencontrent pour tisser un paysage sonore à la fois intime et ouvert sur le monde.

Sous les voûtes paisibles de l’église Saint-Michel, laissez-vous porter par un moment suspendu, où le temps semble ralentir. Trois musiciens vous invitent à un voyage musical tout en douceur, entre souffle, lumière et émotion. La chaleur du bugle et de la trompette, la délicatesse de la flûte de pan, et la profondeur du piano se rencontrent pour tisser un paysage sonore à la fois intime et ouvert sur le monde.

De Canto Della Terra à You Raise Me Up, en passant par les échos rêveurs de Träumerei, la grâce du Duo des Fleurs ou encore la douceur intemporelle de Chiquitita, chaque pièce devient une respiration, un instant de calme partagé. La voix viendra également se poser, le temps d’un chant — Un jour, une femme — comme une confidence.

Un concert comme une parenthèse, entre ciel et terre, pour se retrouver, écouter, et simplement ressentir. .

Rue Principale Hatten 67690 Bas-Rhin Grand Est +33 6 05 46 19 78 daniel.gertz@sfr.fr

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English :

Three musicians invite you on a gentle musical journey of breath, light and emotion. The warmth of the flugelhorn and trumpet, the delicacy of the pan flute and the depth of the piano come together to weave a soundscape that’s both intimate and open to the world.

L’événement Concert Hatten a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte