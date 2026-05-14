Hatten

D’vergessene Opfer Incorporées malgré elles

Rue de l’Abri Hatten Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 21:30:00

fin : 2026-07-22 23:15:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

Spectacle en plein air, trilingue, surtitré en français et en allemand sur les 15 000 jeunes filles Alsaciennes et Mosellanes enrôlées de force dans le Reichsarbeitsdienst et le Kriegshilfsdienst entre 1941 et 1945.

Spectacle historique. Vous étiez 15 000 jeunes filles Alsaciennes et Mosellanes enrôlées de force dans le Reichsarbeitsdienst et le Kriegshilfsdienst entre 1941 et 1945 ! Vous avez vécu une expérience existentielle et pour chacune d’entre vous, le temps de l’Histoire est entré en collision avec votre histoire, votre mémoire personnelle, celle que vous avez dû mettre en berne pendant de trop longues années. Vous êtes les victimes de l’oubli et si cette fiction peut permettre de retracer votre calvaire et de vous mettre à l’honneur, celui qui aura vu ne vous oubliera plus. .

Rue de l’Abri Hatten 67690 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 12 53 12 tasn67@hotmail.com

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English :

Trilingual open-air show, with French and German surtitles, about the 15,000 girls from Alsace and Moselle forcibly conscripted into the Reichsarbeitsdienst and Kriegshilfsdienst between 1941 and 1945.

L’événement D’vergessene Opfer Incorporées malgré elles Hatten a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme de l’Alsace Verte