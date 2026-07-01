Informations pratiques

Arnayon

Concert HAWA Trio avec la danseuse Danielle Allouma

Gîte la Bourrel Arnayon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Oliver Dover à la Clarinette , Mohamed Alnuma à la voix et oud, Raul Sengupta, tabla.

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Gîte la Bourrel Arnayon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 85 36 05

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English :

Oliver Dover on clarinet, Mohamed Alnuma on vocals and oud, Raul Sengupta on tabla.

L’événement Concert HAWA Trio avec la danseuse Danielle Allouma Arnayon a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Pays Diois