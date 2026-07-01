AGENDA · Arnayon
Concert HAWA Trio avec la danseuse Danielle Allouma Arnayon
jeudi 16 juillet 2026 · Arnayon
Informations pratiques
Arnayon
Concert HAWA Trio avec la danseuse Danielle Allouma
Gîte la Bourrel Arnayon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Oliver Dover à la Clarinette , Mohamed Alnuma à la voix et oud, Raul Sengupta, tabla.
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Gîte la Bourrel Arnayon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 85 36 05
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English :
Oliver Dover on clarinet, Mohamed Alnuma on vocals and oud, Raul Sengupta on tabla.
L’événement Concert HAWA Trio avec la danseuse Danielle Allouma Arnayon a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Pays Diois