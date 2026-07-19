Informations pratiques

Obernai

Concert Heaven Trio

Cour Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 17:00:00

fin : 2026-08-30 18:30:00

Date(s) :

2026-08-30

De Paris à Rio, en passant par Broadway, Heaven Trio, voyageurs de l’âme, revisite les grands airs de la chanson française, du jazz et de la bossa nova avec une subtilité qui frôle l’envoûtement.

Heaven Trio ouvre une parenthèse hors du temps où la voix de Lesly Gargowitsch, la guitare de Raïlo Helmstetter et la contrebasse de Roland Grob se répondent telles trois confidences murmurées.

Leur musique, délicate et lumineuse, revisite les grands airs de la chanson française, du jazz et de la bossa nova avec une subtilité qui frôle l’envoûtement.

Dans cette alchimie faite de complicité et d’authenticité, chaque note devient un pas vers l’invisible, une invitation à laisser résonner ce qui nous traverse.

Ainsi naissent les voyageurs de l’âme ceux qui acceptent de se laisser porter, d’un souffle à l’autre, vers des paysages intérieurs que seule la musique sait révéler ! .

Cour Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 29 43 emmdd@obernai.fr

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English :

From Paris to Rio, via Broadway, Heaven Trio—travelers of the soul—reinterprets the great classics of French chanson, jazz, and bossa nova with a subtlety that borders on enchantment.

L’événement Concert Heaven Trio Obernai a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme d’Obernai