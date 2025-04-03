Obernai

Festival d’O Métamorphoses SR9 Trio Percussions

Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 17:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Le Trio SR9 (Paul Changarnier, Nicolas Cousin et Alexandre Esperet) propose un programme qui sillonne les époques au cœur du Château d’Ottrott ! Dans ce lieu inédit, venez (re)découvrir la musique baroque.

Avec Paul Changarnier, Nicolas Cousin et Alexandre Esperet.

Le Trio SR9 vous propose un programme qui sillonne les époques cœur du Château d’Ottrott !

Dans ce lieu inédit, venez (re)découvrir la musique baroque avec Jean-Philippe Rameau, la musique française avec Claude Debussy ou Lili Boulanger, le travail rythmique avec John Adams et la tendre mélancolie de Hania Rani.

Embarquez pour un voyage aux origines du son et du rythme !

Les Amis des Châteaux d’Ottrott vous proposeront également quelques animations et visite du lieu lors de votre arrivée sur le site du concert.

La percussion est l’une des formes les plus anciennes et les plus fondamentales de production de sons dans la musique. Elle est présente dans presque toutes les civilisations du monde et remonte à des milliers d’années.

Dans ce programme, le Trio SR9 imagine ainsi un instrumentarium riche de sonorités bois, verre, métal, peaux… pour revisiter une sélection d’œuvres du répertoire de la musique savante. À travers ce concert, la matière sonore sert de fil conducteur. On y entend des instruments bien répandus comme le marimba et le vibraphone mais aussi des matériaux bruts, comme un retour aux vibrations les plus ancestrales, jusqu’à l’os.

Billetterie Office de tourisme et sur festivalmusiqueobernai.com/

Tarifs:25€/concert 15€/réduit moins 20%/partenaire gratuit/-12 ans Formules (hors apéritifs concerts) 45€/duo 65€/trio 80€/quatuor 30 ou 35€/apéritif concert

Situation et accès à pied aux châteaux d’Ottrott depuis le parking de Herrenberg ( 30 à 45 minutes de marche) rue des Châteaux 67530 OTTROTT.

Pour ceux qui le souhaitent, une navette payante (5€ aller/retour) sera mise en place pour accéder aux châteaux. Aller à 15h -15h30 16h et 16h30. Descente dès 18h45.

Tickets à réserver directement sur la billetterie. Plus d’informations festivalmusiqueobernai.com/ rubrique “Informations pratiques”. 0 .

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

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English :

The Trio SR9 (Paul Changarnier, Nicolas Cousin and Alexandre Esperet) offers a program that crosses the eras in the heart of the Château d?Ottrott! Come and (re)discover Baroque music in this unique setting.

L’événement Festival d’O Métamorphoses SR9 Trio Percussions Obernai a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme d’Obernai