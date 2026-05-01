Concert Hommage à Camille Claudel Pl. Julia Pont-Aven

Pont-Aven

Concert Hommage à Camille Claudel

Pl. Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-05-21 21:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Camille Claudel lutta toute sa vie pour déployer son art en toute liberté et se retrouva finalement internée par sa propre famille. Nous voulons rendre hommage en musique à cette femme libre, inspirée et déterminée.

La comédienne construira une dramaturgie enchâssée dans les musiques proposées par les deux pianistes, en puisant dans la Correspondance de Camille Claudel.

Au programme

Mel Bonis, Mélisande

Cécile Chaminade, Feuilles d’Automne

Emmanuel Chabrier, Souvenirs de Munich (4 mains)

Gabriel Fauré, Dolly (4 mains)

Clément Doucet, Isoldina

Claude Debussy, La plus que lente

Maurice Ravel, A la manière de Borodine valse , La Valse (4 mains)

Benoît Menut, La Valse de Camille Claudel , Valse retrouvée , Danza dei contrasti

Billetterie sur place le soir du concert.

Les places étant limitées, nous vous conseillons de réserver votre place sur le site Helloasso https://www.helloasso.com/associations/liminal/evenements/supernature-2026-hommage-a-camille-claudel-musee-de-pont-aven .

Pl. Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 6 07 08 04 56

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English : Concert Hommage à Camille Claudel

L’événement Concert Hommage à Camille Claudel Pont-Aven a été mis à jour le 2026-05-15 par OTC CCA