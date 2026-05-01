Concert Hommage à Camille Claudel Pl. Julia Pont-Aven
Concert Hommage à Camille Claudel Pl. Julia Pont-Aven jeudi 21 mai 2026.
Pont-Aven
Concert Hommage à Camille Claudel
Pl. Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-05-21 21:30:00
Date(s) :
2026-05-21
Camille Claudel lutta toute sa vie pour déployer son art en toute liberté et se retrouva finalement internée par sa propre famille. Nous voulons rendre hommage en musique à cette femme libre, inspirée et déterminée.
La comédienne construira une dramaturgie enchâssée dans les musiques proposées par les deux pianistes, en puisant dans la Correspondance de Camille Claudel.
Au programme
Mel Bonis, Mélisande
Cécile Chaminade, Feuilles d’Automne
Emmanuel Chabrier, Souvenirs de Munich (4 mains)
Gabriel Fauré, Dolly (4 mains)
Clément Doucet, Isoldina
Claude Debussy, La plus que lente
Maurice Ravel, A la manière de Borodine valse , La Valse (4 mains)
Benoît Menut, La Valse de Camille Claudel , Valse retrouvée , Danza dei contrasti
Billetterie sur place le soir du concert.
Les places étant limitées, nous vous conseillons de réserver votre place sur le site Helloasso https://www.helloasso.com/associations/liminal/evenements/supernature-2026-hommage-a-camille-claudel-musee-de-pont-aven .
Pl. Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 6 07 08 04 56
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English : Concert Hommage à Camille Claudel
L’événement Concert Hommage à Camille Claudel Pont-Aven a été mis à jour le 2026-05-15 par OTC CCA
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