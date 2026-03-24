Concert Hommage à Dalida Rue du Prieuré Marast

Concert Hommage à Dalida

Rue du Prieuré Prieuré Marast Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Avec son spectacle Sophia Show Dalida , Sophia Germain sosie de Dalida fait revivre cette chanteuse inoubliable et interprète fidèlement toutes les grandes chansons de l’artiste. Un grand moment d’émotion et de souvenirs dans la belle enceinte du Prieuré de Marast. Réservation conseillée. .

Rue du Prieuré Prieuré Marast 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 24 79 81

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English : Concert Hommage à Dalida

L’événement Concert Hommage à Dalida Marast a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL