Concert hommage à Morley et Shula Troman., Église Saint-Michel, Saint-Michel-en-Grève

Informations pratiques

Concert hommage à Morley et Shula Troman. Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Michel Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La musique a occupé une grande place dans la vie de Shula et Morley Troman, et beaucoup de leurs enfants et petits-enfants sont devenus musiciens.

Un concert les réunira le dimanche 20 septembre à 15h, en l’église de Saint-Michel en Grève, concert qui sera à l’image de la grande variété de leurs goûts musicaux : musique bretonne, musique ancienne, musique classique, création contemporaine.

Avec Iffig et Nanda Troadeg, chant, Robin Troman, flûte, Tami et Yorrick Troman, violon.

Église Saint-Michel Rue de l’Église, 22300 Saint-Michel-en-Grève, France Saint-Michel-en-Grève 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33296357441 https://saintmichelengreve.com/portfolio/leglise https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089646;https://saintmichelengreve.com/le-patrimoine-historique/ L’église a été construite du XVIIe au XVIIIe siècle, sur les ruines d’un bâtiment plus ancien. Quelques vestiges du XIe siècle subsistent. Établi selon la tradition des époque antérieures, sur deux contreforts du mur occidental, ce clocher, daté de 1614, est un exemple de l’adaptation de formes nouvelles, pour la région, aux dispositions habituelles.

Les journées du patrimoine sont consacrées cette année à Morley Troman, scupteur anglais et à son épouse la peintre Shulamith Przepiorka, qui vécurent plusieurs années à Saint-Michel-en-grève.

©Robin Troman