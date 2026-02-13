Concert hommage à Starmania Palais des Congrès et des Spectacles Vals-près-le-Puy

Concert hommage à Starmania

Palais des Congrès et des Spectacles 1, Avenue Charles Massot Vals-près-le-Puy Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

La Troupe de Coubon présente un concert hommage à Starmania le 24 avril 2026 au Palais des Spectacles de Vals-près-le-Puy. Une soirée pour revivre les titres mythiques de la comédie musicale culte. Réservation conseillée.

Palais des Congrès et des Spectacles 1, Avenue Charles Massot Vals-près-le-Puy 43750 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 38 49 12 choralecoubon@gmail.com

English :

La Troupe de Coubon presents a Starmania tribute concert on April 24, 2026 at the Palais des Spectacles in Vals-près-le-Puy. An evening to relive the legendary songs of the cult musical. Reservations recommended.

