Concert Hommage Daniel Balavoine Église Saint-Louis Fourchambault

Concert Hommage Daniel Balavoine

Église Saint-Louis 6 Rue Louis Richard Fourchambault Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Hommage à Daniel Balavoine 40 ans déjà Quarante ans après la disparition de Daniel Balavoine, sa voix et ses chansons continuent de marquer les générations. Le 30 mai prochain, l’église de Fourchambault accueillera une soirée exceptionnelle consacrée à l’artiste, à travers un concert hommage interprété par Éric, reconnu pour sa ressemblance vocale troublante avec le chanteur. Passionné depuis toujours par l’univers de Balavoine, Éric s’est fait remarquer il y a 17 ans lors d’un concours de chant en interprétant SOS d’un terrien en détresse, titre emblématique réputé pour sa grande exigence vocale. Sa prestation remarquable lui vaut de remporter le concours et d’être encouragé à créer un spectacle entièrement dédié à l’œuvre de Daniel Balavoine. Depuis, il parcourt les scènes en proposant un hommage sincère et vibrant, revisitant les plus grands succès de l’artiste avec respect et intensité. Dans l’acoustique particulière d’une église, ce concert promet un moment musical fort, chargé d’émotion et de souvenirs. Une soirée hommage à ne pas manquer pour tous les admirateurs de Daniel Balavoine et les amoureux de la chanson française. .

Église Saint-Louis 6 Rue Louis Richard Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 32 19 73 akyla-productions@orange.fr

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English : Concert Hommage Daniel Balavoine

L’événement Concert Hommage Daniel Balavoine Fourchambault a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Nevers