Concert Honel’s Band

4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 22:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Ensemble musical d’une quinzaine de musiciens et d’un crooner d’exception, typé Big-Band. Pour tout public

Ensemble musical d’une quinzaine de musiciens et d’un crooner d’exception, typé Big-Band, le groupe Honel’s Band interprète un registre très varié articulé autour du jazz, du rock, de la samba, du swing, du blues, etc…De quoi faire pétiller les oreilles de tout type d’auditeurs et d’auditrices !

Pour tout public. 0 .

4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 32 54 67 25 honelsband@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A musical ensemble featuring some fifteen musicians and an exceptional crooner, typical of Big-Band. For all audiences

L’événement Concert Honel’s Band Muttersholtz a été mis à jour le 2026-01-14 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme