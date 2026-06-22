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Concert Honeymen Plovan

Concert Honeymen Plovan dimanche 16 août 2026.

Adresse
2 Route de Penhors
Ville
29720 Plovan
Département
Finistère
Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Tarif

Plovan

Concert Honeymen

2 Route de Penhors Plovan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Roots blues
Le soleil, la plage et la mer , tous les ingrédients pour une belle soirée !
Organisé par le Penn Ar Bed   .

2 Route de Penhors Plovan 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 54 36 75 

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English :

L’événement Concert Honeymen Plovan a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Destination Pays Bigouden

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