Concert Honeymen Plovan
Concert Honeymen Plovan dimanche 16 août 2026.
Plovan
Concert Honeymen
2 Route de Penhors Plovan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Roots blues
Le soleil, la plage et la mer , tous les ingrédients pour une belle soirée !
Organisé par le Penn Ar Bed .
2 Route de Penhors Plovan 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 54 36 75
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English :
L’événement Concert Honeymen Plovan a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Destination Pays Bigouden
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