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AGENDA · Plovan

Concert Tiger Rose Plovan

dimanche 23 août 2026 · Plovan

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Adresse
2 Route de Penhors
Ville
29720 Plovan
Département
Finistère
Tarif

Plovan

Concert Tiger Rose

2 Route de Penhors Plovan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Country blues
Le soleil, la plage et la mer , tous les ingrédients pour une belle soirée !
Organisé par le Penn Ar Bed   .

2 Route de Penhors Plovan 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 54 36 75 

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English :

L’événement Concert Tiger Rose Plovan a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Destination Pays Bigouden

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