Digoin

Concert Horizon portugais

Salle des fêtes 3 rue de la Barre Digoin Digoin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13 20:30:00

Date(s) :

2026-06-13

La classe de violon s’immerge dans la musique et la culture portugaise.

Concert et animations proposés en partenariat avec le Groupe Folklorique Portugais de Digoin. .

Salle des fêtes 3 rue de la Barre Digoin Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 conservatoire.secretariat@legrandcharolais.fr

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English : Concert Horizon portugais

L’événement Concert Horizon portugais Digoin a été mis à jour le 2026-05-11 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III