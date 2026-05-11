Concert Horizon portugais Digoin
Concert Horizon portugais Digoin samedi 13 juin 2026.
Digoin
Concert Horizon portugais
Salle des fêtes 3 rue de la Barre Digoin Digoin Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13 20:30:00
Date(s) :
2026-06-13
La classe de violon s’immerge dans la musique et la culture portugaise.
Concert et animations proposés en partenariat avec le Groupe Folklorique Portugais de Digoin. .
Salle des fêtes 3 rue de la Barre Digoin Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 conservatoire.secretariat@legrandcharolais.fr
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English : Concert Horizon portugais
L’événement Concert Horizon portugais Digoin a été mis à jour le 2026-05-11 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III
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