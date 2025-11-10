Marche de l’Entrecôte Digoin
Marche de l’Entrecôte Digoin mardi 14 juillet 2026.
Marche de l’Entrecôte
Salle des Fêtes de Vigny Digoin Saône-et-Loire
Début : 2026-07-14 08:00:00
fin : 2026-07-14
29e Marche de l’Entrecôte avec 3 parcours 6, 12 ou 20 km. Repas sur place midi et soir avec de savoureuses entrecôtes ! Buvette . Animation musicale en soirée. .
Salle des Fêtes de Vigny Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 50 28 97 manon.deesserprit@hotmail.fr
