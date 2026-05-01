Digoin

Croisière Déjeuner

La maison du bateau. Rue du port Campionnet Rive droite Digoin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Embarquez à bord du Bateau Ville de Digoin pour un déjeuner croisière alliant découverte et convivialité.

Savourez un bon repas en profitant du charme du canal et des paysages, le temps d’un moment paisible et agréable au fil de l’eau.

Savourez votre repas entre détente et découverte.

Au fil de votre croisière repas, profitez de la traversée du pont-canal et du passage d’une écluse.

Le repas comprend les boissons apéritif, vin et café.

En cas d’allergies et ou intolérances alimentaires, merci de nous prévenir à la réservation afin que nous adaptions votre repas. .

La maison du bateau. Rue du port Campionnet Rive droite Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 76 78 contact@croisiere-digoin.fr

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English : Croisière Déjeuner

L’événement Croisière Déjeuner Digoin a été mis à jour le 2026-05-18 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III