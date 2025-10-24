Brocante 100% céramique & arts de la table Digoin
Place de la Grève Digoin Saône-et-Loire
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
2026-06-07
[FAYENCEZ-VOUS!]
A deux pas du pont canal, en bord de Loire, face au DOCK 713, ancien entrepôt de grossiste en vaisselle.
Exposants sur inscription auprès de l’Office de tourisme.
Tarifs 5€ les 2 ml 7€ les 3 ml 10€ les 5 ml .
Place de la Grève Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 00 81 tourisme@legrandcharolais.fr
