Brocante 100% céramique & arts de la table

Place de la Grève Digoin Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

[FAYENCEZ-VOUS!]

Brocante 100% céramique & arts de la table

A deux pas du pont canal, en bord de Loire, face au DOCK 713, ancien entrepôt de grossiste en vaisselle.

Exposants sur inscription auprès de l’Office de tourisme.

Tarifs 5€ les 2 ml 7€ les 3 ml 10€ les 5 ml .

Place de la Grève Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 00 81 tourisme@legrandcharolais.fr

English : Brocante 100% céramique & arts de la table

German : Brocante 100% céramique & arts de la table

Italiano :

Espanol :

L’événement Brocante 100% céramique & arts de la table Digoin a été mis à jour le 2025-10-24 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III