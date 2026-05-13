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Soirée jeux Digoin

Soirée jeux Digoin vendredi 5 juin 2026.

Adresse : accueil de loisirs, 16 rue de Robinson

Ville : 71160 Digoin

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Digoin

Soirée jeux

accueil de loisirs, 16 rue de Robinson Digoin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

La ludothèque intercommunale du Grand Charolais vous propose une soirée jeux (adultes et enfants à partir de 6 ans, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte). Jeux mis à disposition sur place. Possibilité d’apporter de quoi grignoter.   .

accueil de loisirs, 16 rue de Robinson Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 34 07 

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English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Digoin a été mis à jour le 2026-05-13 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III

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