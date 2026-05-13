Soirée jeux Digoin
Soirée jeux Digoin vendredi 5 juin 2026.
Digoin
Soirée jeux
accueil de loisirs, 16 rue de Robinson Digoin Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
La ludothèque intercommunale du Grand Charolais vous propose une soirée jeux (adultes et enfants à partir de 6 ans, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte). Jeux mis à disposition sur place. Possibilité d’apporter de quoi grignoter. .
accueil de loisirs, 16 rue de Robinson Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 34 07
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English : Soirée jeux
L’événement Soirée jeux Digoin a été mis à jour le 2026-05-13 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III
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