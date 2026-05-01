Concert Emilie Jolie Digoin
Concert Emilie Jolie Digoin samedi 30 mai 2026.
Digoin
Concert Emilie Jolie
Salle des fêtes 3 rue de la Barre Digoin Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-05-30
Ce concert fédérateur revisite la célèbre comédie musicale des années 80.
140 chanteurs des classes de Formation musicale, de la Chorale à l’École de Poisson et des Kid’s in Paray seront accompagnés par un orchestre.
Venez (re)découvrir l’univers onirique de ce conte merveilleux ! .
Salle des fêtes 3 rue de la Barre Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 conservatoire.secretariat@legrandcharolais.fr
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English : Concert Emilie Jolie
L’événement Concert Emilie Jolie Digoin a été mis à jour le 2026-05-06 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III
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