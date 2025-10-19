Fayencez-vous! Rendez-vous céramique en Grand Charolais #3 Office de Tourisme Le Grand Charolais Digoin

Fayencez-vous! Rendez-vous céramique en Grand Charolais #3

Office de Tourisme Le Grand Charolais 7, rue Nationale Digoin Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-04

Fayencez-Vous ! La Céramique passe à table !

3ème édition Un festival qui met les petits plats dans les grands

Pour sa 3ème édition, Fayencez-Vous ! Vous invite à un festin où l’art de la table se marie à celui de la terre. Du 4 au 7 juin 2026, Le Grand Charolais déploie un menu gourmand sur quatre jours, célébrant la richesse des faïences, grès et poteries locales. Au programme des visites d’usines à la découverte des savoir-faire, une brocante où dénicher des trésors, une conférence inédite pour nourrir l’esprit, des balades insolites et, en point d’orgue, un banquet de faïençailles où les convives partageront plus que des mets une passion commune pour les arts céramiques.

Le thème de cette édition 2026 ? La Céramique passe à table ! , un thème savoureux autour des céramiques et de la nourriture contenus et contenants. Pots à moutarde, services à café ou à asperges, chaque pièce raconte une histoire, une recette, une tradition. Les artisans, industriels et musées du territoire vous ouvrent leurs portes pour révéler les secrets de fabrication de ces objets du quotidien, transformés en œuvres d’art.

Nouveautés 2026

• L’exploration de sites industriels inédits, témoins de l’héritage céramique local.

• Une conférence exclusive pour plonger dans l’histoire des arts de la table.

• Une visite guidée à bord d’un bateau, pour une découverte originale du patrimoine industriel local.

• Un banquet de faïençailles, où la convivialité se marie à la beauté des services en faïence.

Fayencez-Vous !, c’est l’occasion de savourer l’art sous toutes ses formes, de la terre à l’assiette, en passant par les mains des artisans. Un événement à déguster sans modération !

Informations pratiques et programme détaillé sur www.tourisme.legrandcharolais.fr

Un événement organisé par l’Office de Tourisme Intercommunal du Grand Charolais, avec le soutien des artisans, industriels et passionnés de céramique du territoire. .

Office de Tourisme Le Grand Charolais 7, rue Nationale Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 00 81 tourisme@legrandcharolais.fr

English : Fayencez-vous! Rendez-vous céramique en Grand Charolais #3

German : Fayencez-vous! Rendez-vous céramique en Grand Charolais #3

Italiano :

Espanol :

L’événement Fayencez-vous! Rendez-vous céramique en Grand Charolais #3 Digoin a été mis à jour le 2025-10-24 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III