Concert Hors les murs Les Intemporel-les Paulnay
Concert Hors les murs Les Intemporel-les Paulnay lundi 20 juillet 2026.
Paulnay
Concert Hors les murs Les Intemporel-les
8-10 place de l’église Paulnay Indre
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-20 21:00:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Venez découvrir Camille El Bacha et Naghib Shanbehzadeh dans la magnifique église de Paulnay.
Pianiste interprète, improvisateur et compositeur, Camille El Bacha commence le piano à l’âge de huit ans. Successivement formé par Edda Erlendsdóttir, Romano Pallottini, Olivier Gardon et Billy Eidi, il a développé son propre langage musical dans la classe d’improvisation au piano de Jean-François Zygel au conservatoire de Paris.
À 23 ans, Naghib Shanbehzadeh affiche déjà une décennie d’expérience scénique. Ayant collaboré avec des musiciens comme Billy Cobham, Manu Codjia ou encore Matthieu Donarier, le jeune percussionniste iranien est également membre du Shanbehzadeh Ensemble. Il a pu aussi bien bénéficier d’une transmission orale (percussions traditionnelles du Sud de l’Iran) que d’une transmission savante écrite (percussions occidentales au conservatoire de Créteil). 6 .
8-10 place de l’église Paulnay 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 26 36 41 billetterie@les-intemporel-les.com
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English :
Come and discover this talented duo in the magnificent church of Paulnay.
L’événement Concert Hors les murs Les Intemporel-les Paulnay a été mis à jour le 2026-05-14 par Destination Brenne
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