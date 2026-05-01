Concert Howling’ Grassman VS Stompin’ bigfoot Au Melar dit Locmélar

Locmélar

Concert Howling’ Grassman VS Stompin’ bigfoot

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Une musique primitive et répétitive menée par une batterie minimaliste, des guitares rockab’ rouillées et une voix scandée et rocailleuse! Brut et sauvage…grrr .

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25

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English :

L’événement Concert Howling’ Grassman VS Stompin’ bigfoot Locmélar a été mis à jour le 2026-05-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX