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Concert Howling’ Grassman VS Stompin’ bigfoot Au Melar dit Locmélar

Concert Howling’ Grassman VS Stompin’ bigfoot Au Melar dit Locmélar vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Au Melar dit

Adresse : 8 place Saint-Mélar

Ville : 29400 Locmélar

Département : Finistère

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Tarif :

Locmélar

Concert Howling’ Grassman VS Stompin’ bigfoot

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Une musique primitive et répétitive menée par une batterie minimaliste, des guitares rockab’ rouillées et une voix scandée et rocailleuse! Brut et sauvage…grrr   .

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25 

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English :

L’événement Concert Howling’ Grassman VS Stompin’ bigfoot Locmélar a été mis à jour le 2026-05-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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