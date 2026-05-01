Concert Howling’ Grassman VS Stompin’ bigfoot Au Melar dit Locmélar
Concert Howling’ Grassman VS Stompin’ bigfoot Au Melar dit Locmélar vendredi 29 mai 2026.
Locmélar
Concert Howling’ Grassman VS Stompin’ bigfoot
Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Une musique primitive et répétitive menée par une batterie minimaliste, des guitares rockab’ rouillées et une voix scandée et rocailleuse! Brut et sauvage…grrr .
Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25
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English :
L’événement Concert Howling’ Grassman VS Stompin’ bigfoot Locmélar a été mis à jour le 2026-05-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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