Concert Pau E Cordas Au Melar dit Locmélar
Concert Pau E Cordas Au Melar dit Locmélar dimanche 24 mai 2026.
Locmélar
Concert Pau E Cordas
Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Un duo instrumental qui va vous faire vivre et danser la richesse de la musique Brésilienne. Repas sur place. .
Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25
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English :
L’événement Concert Pau E Cordas Locmélar a été mis à jour le 2026-05-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX