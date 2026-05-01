Concert Pau E Cordas Au Melar dit Locmélar

Locmélar

Concert Pau E Cordas

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Un duo instrumental qui va vous faire vivre et danser la richesse de la musique Brésilienne. Repas sur place. .

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25

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English :

L’événement Concert Pau E Cordas Locmélar a été mis à jour le 2026-05-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX