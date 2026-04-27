Concert Huit de coeur Au Melar dit Locmélar
Concert Huit de coeur Au Melar dit Locmélar dimanche 3 mai 2026.
Locmélar
Concert Huit de coeur
Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 17:30:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Apéro au soleil avec le trio huit de coeur qui revisite les plus belles chansons d’amour. .
Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25
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English : Concert Huit de coeur
L’événement Concert Huit de coeur Locmélar a été mis à jour le 2026-04-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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