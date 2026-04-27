Concert Huit de coeur Au Melar dit Locmélar

Locmélar

Concert Huit de coeur

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 17:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Apéro au soleil avec le trio huit de coeur qui revisite les plus belles chansons d’amour. .

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Huit de coeur

L’événement Concert Huit de coeur Locmélar a été mis à jour le 2026-04-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX