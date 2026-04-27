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Concert Laka Au Melar dit Locmélar

Concert Laka Au Melar dit Locmélar vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Au Melar dit

Adresse : 8 place Saint-Mélar

Ville : 29400 Locmélar

Département : Finistère

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Locmélar

Concert Laka

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 20:30:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Le trio Laka vous embarque pour un voyage musical aux rythmes de l’océan indien. Une expérience culturelle unique, entre musique live, rythme, danse et découverte.   .

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25 

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English : Concert Laka

L’événement Concert Laka Locmélar a été mis à jour le 2026-04-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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