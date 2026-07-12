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AGENDA · Crozon

Concert Hyacinthe le Hénnaf Route de Dinan Crozon

vendredi 17 juillet 2026 · Route de Dinan · Crozon

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Route de Dinan
Adresse
Lost Labyrinthe & Guinguette
Ville
29160 Crozon
Département
Finistère
Tarif

Crozon

Concert Hyacinthe le Hénnaf

Route de Dinan Lost Labyrinthe & Guinguette Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Prodige local de l’accordéon, Hyacinthe revisite le répertoire breton. Venez écouter ses histoires et danser jusqu’au bout de la nuit !   .

Route de Dinan Lost Labyrinthe & Guinguette Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 75 70 00 79 

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English :

L’événement Concert Hyacinthe le Hénnaf Crozon a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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