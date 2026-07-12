Concert Hyacinthe le Hénnaf Route de Dinan Crozon

Informations pratiques

Crozon

Concert Hyacinthe le Hénnaf

Route de Dinan Lost Labyrinthe & Guinguette Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Prodige local de l’accordéon, Hyacinthe revisite le répertoire breton. Venez écouter ses histoires et danser jusqu’au bout de la nuit ! .

Route de Dinan Lost Labyrinthe & Guinguette Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 75 70 00 79

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English :

L’événement Concert Hyacinthe le Hénnaf Crozon a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime