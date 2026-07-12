AGENDA · Crozon
Concert Hyacinthe le Hénnaf Route de Dinan Crozon
vendredi 17 juillet 2026 · Route de Dinan · Crozon
Informations pratiques
Crozon
Concert Hyacinthe le Hénnaf
Route de Dinan Lost Labyrinthe & Guinguette Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17 22:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Prodige local de l’accordéon, Hyacinthe revisite le répertoire breton. Venez écouter ses histoires et danser jusqu’au bout de la nuit ! .
Route de Dinan Lost Labyrinthe & Guinguette Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 75 70 00 79
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English :
L’événement Concert Hyacinthe le Hénnaf Crozon a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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