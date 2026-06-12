YOGA YIN Crozon, école Sainte-Anne Ecole Saint-Anne de Crozon Crozon
YOGA YIN Crozon, école Sainte-Anne Ecole Saint-Anne de Crozon Crozon lundi 13 juillet 2026.
Crozon
YOGA YIN Crozon, école Sainte-Anne
Ecole Saint-Anne de Crozon 8 Rue Graveran Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Rejoignez une communauté de yogis sur la Presqu’île de Crozon. Nos séances de yoga spécial été offrent un espace accueillant pour explorer le bien-être à votre rythme, que vous soyez débutant ou pratiquant.
YOGA YIN Crozon, école Sainte-Anne
Horaire 10h00 11h00
Lieu Crozon école Sainte-Anne
Places limitées réservation par SMS au 06 49 00 91 77
La réservation est demandée car les places sont limitées et il est possible que les séances en plein air bougent en cas de pluie. .
Ecole Saint-Anne de Crozon 8 Rue Graveran Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 49 00 91 77
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English :
L’événement YOGA YIN Crozon, école Sainte-Anne Crozon a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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