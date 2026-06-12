Atelier lecture de paysage à l’Aber Rue de Reims Crozon
Atelier lecture de paysage à l’Aber Rue de Reims Crozon mercredi 8 juillet 2026.
Crozon
Atelier lecture de paysage à l’Aber
Rue de Reims Parking de la plage de l’Aber Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 11:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-12
De juin à août 2026, le service Espaces naturels de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime propose des animations gratuites et ouvertes à tous en lien avec la nature et l’environnement.
Sur inscription les places sont limitées, pensez à vous inscrire au 07 85 29 71 69 ou gardelittoral@comcom-crozon.bzh
Mercredi 8 juillet
Mercredi 12 août
De 10h à 11h30
Rdv parking de la plage de l’Aber à Crozon
Prévoir une tenue adaptée.
A noter les animations peuvent être annulées en raison de la météo ou d’un nombre insuffisant d’inscrits. .
Rue de Reims Parking de la plage de l’Aber Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 85 29 71 69
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English :
L’événement Atelier lecture de paysage à l’Aber Crozon a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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