Atelier lecture de paysage à l’Aber Rue de Reims Crozon mercredi 8 juillet 2026.

Crozon

Atelier lecture de paysage à l’Aber

Rue de Reims Parking de la plage de l’Aber Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 11:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-12

De juin à août 2026, le service Espaces naturels de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime propose des animations gratuites et ouvertes à tous en lien avec la nature et l’environnement.

Sur inscription les places sont limitées, pensez à vous inscrire au 07 85 29 71 69 ou gardelittoral@comcom-crozon.bzh

Mercredi 8 juillet

Mercredi 12 août

De 10h à 11h30

Rdv parking de la plage de l’Aber à Crozon

Prévoir une tenue adaptée.

A noter les animations peuvent être annulées en raison de la météo ou d’un nombre insuffisant d’inscrits. .

Rue de Reims Parking de la plage de l’Aber Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 85 29 71 69

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English :

L’événement Atelier lecture de paysage à l’Aber Crozon a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime