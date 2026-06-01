Feu de la saint Jean parking du four à chaux de l’aber Crozon samedi 27 juin 2026.

Crozon

Feu de la saint Jean

parking du four à chaux de l’aber Tal-Ar-Groas Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Soirée feu de la saint Jean et restauration.

A partir de 19h restauration sur place avec grillades, crêpes, buvette.

Dès 20h concert avec TILLELI, tandem bohème; OWAS, musique latine fusion; DBIRD, rock.

Allumage du brasier de la saint Jean à la tombée de la nuit

Parking à proximité .

parking du four à chaux de l’aber Tal-Ar-Groas Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 99 40 95 74

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English :

L’événement Feu de la saint Jean Crozon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime