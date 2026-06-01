Feu de la saint Jean parking du four à chaux de l’aber Crozon
Feu de la saint Jean parking du four à chaux de l’aber Crozon samedi 27 juin 2026.
Crozon
Feu de la saint Jean
parking du four à chaux de l’aber Tal-Ar-Groas Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Soirée feu de la saint Jean et restauration.
A partir de 19h restauration sur place avec grillades, crêpes, buvette.
Dès 20h concert avec TILLELI, tandem bohème; OWAS, musique latine fusion; DBIRD, rock.
Allumage du brasier de la saint Jean à la tombée de la nuit
Parking à proximité .
parking du four à chaux de l’aber Tal-Ar-Groas Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 99 40 95 74
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English :
L’événement Feu de la saint Jean Crozon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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