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Feu de la saint Jean parking du four à chaux de l’aber Crozon

Feu de la saint Jean parking du four à chaux de l’aber Crozon samedi 27 juin 2026.

Lieu : parking du four à chaux de l'aber

Adresse : Tal-Ar-Groas

Ville : 29160 Crozon

Département : Finistère

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Crozon

Feu de la saint Jean

parking du four à chaux de l’aber Tal-Ar-Groas Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Soirée feu de la saint Jean et restauration.
A partir de 19h restauration sur place avec grillades, crêpes, buvette.
Dès 20h concert avec TILLELI, tandem bohème; OWAS, musique latine fusion; DBIRD, rock.
Allumage du brasier de la saint Jean à la tombée de la nuit
Parking à proximité   .

parking du four à chaux de l’aber Tal-Ar-Groas Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 99 40 95 74 

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English :

L’événement Feu de la saint Jean Crozon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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