Découverte des insectes de l’étang de Kerloc’h Crozon mercredi 24 juin 2026.

Crozon

Découverte des insectes de l’étang de Kerloc’h

Parking Ancienne Gare de Perros Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

De juin à août 2026, le service Espaces naturels de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime propose des animations gratuites et ouvertes à tous en lien avec la nature et l’environnement.

Sur inscription les places sont limitées, pensez à vous inscrire au 07 85 29 71 69 ou gardelittoral@comcom-crozon.bzh

Mercredi 24 juin

Mercredi 22 juillet

Mardi 11 août

De 10h à 12h

Rdv parking de l’ancienne gare de Perros à Crozon

Prévoir une tenue adaptée.

A noter les animations peuvent être annulées en raison de la météo ou d’un nombre insuffisant d’inscrits. .

Parking Ancienne Gare de Perros Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 85 29 71 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Découverte des insectes de l’étang de Kerloc’h Crozon a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime