Découverte des insectes de l’étang de Kerloc’h Crozon
Découverte des insectes de l’étang de Kerloc’h Crozon mercredi 24 juin 2026.
Crozon
Découverte des insectes de l’étang de Kerloc’h
Parking Ancienne Gare de Perros Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
De juin à août 2026, le service Espaces naturels de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime propose des animations gratuites et ouvertes à tous en lien avec la nature et l’environnement.
Sur inscription les places sont limitées, pensez à vous inscrire au 07 85 29 71 69 ou gardelittoral@comcom-crozon.bzh
Mercredi 24 juin
Mercredi 22 juillet
Mardi 11 août
De 10h à 12h
Rdv parking de l’ancienne gare de Perros à Crozon
Prévoir une tenue adaptée.
A noter les animations peuvent être annulées en raison de la météo ou d’un nombre insuffisant d’inscrits. .
Parking Ancienne Gare de Perros Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 85 29 71 69
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English :
L’événement Découverte des insectes de l’étang de Kerloc’h Crozon a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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