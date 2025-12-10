Nous n’irons pas à l’opéra par l’École Jean Jaurès Améthyste Crozon

Nous n’irons pas à l’opéra par l’École Jean Jaurès

Améthyste 1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 19:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

La visite de l’opéra prévue pour sa classe ayant été annulée, la maîtresse improvise une sortie en forêt.

Devant la mine déconfite des élèves, le chauffeur du car décide de les conduire tout de même à l’opéra. Les élèves arrivent à y entrer en persuadant l’agent de sécurité qu’ils sont de vrais artistes. Le metteur en scène les inclut dans le spectacle en cours de préparation… Contant la folle journée d’une classe et de son enseignante à l’opéra, cette pièce pleine d’humour recèle plus de vingt citations d’opéras célèbres. Et

ce sont les élèves de l’école Jean Jaurès qui relèvent à l’Améthyste le défi de jouer, chanter et danser !

Par les classes de CM1 et CM1-CM2

Opéra pour enfants composé par Julien Joubert

Choix de l’oeuvre, adaptation des textes, mise en scène et décors

Catherine Bernicot et Aurélie Moulin

Accompagnement piano Murièle Feulvarc’h

50 min .

