Exposition 2026#2 Espace Artbausa Crozon Crozon
Exposition 2026#2 Espace Artbausa Crozon Crozon mercredi 24 juin 2026.
Crozon
Exposition 2026#2
Espace Artbausa Crozon 5 Rue Lamartine Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 15:30:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Exposition d’art contemporain à Artbausa
Commissariat par Stéphanie Le Follic-Hadida
L’installation gravée d’Agathe May ouvre le bal et pose le décor. L’onirisme bat son plein et surjoue la relation à soi et aux autres sur un rythme grinçant. Un vague parfum à la James Ensor embrasse l’espace de ses effluves vénéneux. Les portraits carnavalesques et ricanants de Sofi van Saltbommelcôtoient les sculptures articulées de Roxane Rajic, les Têtes mortes et les yeux clos de Marion Auburtin, l’informe structurel d’Anja Marshal, la nécromantie de Victor Soren, l’haruspicine trouble des sculptures de Laurent Esquerré. Tout en douceur, Patrick Loughran et Flavie Cournil, adeptes de la matérialité de la couleur viendront clore la danse. .
Espace Artbausa Crozon 5 Rue Lamartine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 9 60 00 32 51
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English :
L’événement Exposition 2026#2 Crozon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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